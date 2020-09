Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Unterlüß - In Schlangenlinien unterwegs

Celle (ots)

Zukünftig muss ein 24-jähriger Mann aus Unterlüß sein Auto stehen lassen auf seinen Führerschein verzichten. Als Folge einer Trunkenheitsfahrt wurde dem jungen Mann der Führerschein abgenommen.

Am späten Donnerstagabend befuhr der Mann gegen 22.15 Uhr mit seinem schwarzen Peugeot die Hermannsburger Straße in Unterlüß. Einer Streifenwagenbesatzung der Polizei fiel nicht nur die unsichere Fahrweise auf, sondern auch, dass er in deutlich sichtbaren Schlangenlinien unterwegs war. Die Polizeibeamten hielten das Fahrzeug an und führten eine Kontrolle durch. Dabei wurde eine deutliche Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Alco-Test ergab einen Wert von 1,73 Promille Atemalkoholkonzentration.

Folge für den 24-jährigen Unterlüßer: Entnahme einer Blutprobe, Sicherstellung des Führerscheines und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Trunkenheit im Verkehr.

