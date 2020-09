Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Gefährliche Körperverletzung durch Messerstiche

Celle (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es im Französischem Garten in Celle zu einer gefährlichen Körperverletzung unter Einsatz eines Messers. Gegen 14.15 Uhr trafen sich zwei aus Syrien stammende junge Männer in der Celler Parkanlage und gerierten in Streit. Nach bisherigen Ermittlungen kann davon ausgegangen werden, dass der Streit in einer familiären Angelegenheit zu suchen war. Die zunächst verbale Auseinandersetzung mündete dann mit dem Einsatz eines Messers. Der 25-jährige in Nordrhein-Westfalen lebende Täter stach dabei auf die Beine und das Gesäß des 24-jährigen Opfers aus Nienhagen ein. Diese Stiche führten nur zu oberflächigen Schnittwunden beim Opfer, dem es kurze Zeit später gelang, wegzulaufen. Sein Peiniger flüchtete in unbekannte Richtung und konnte auch im Rahmen einer Fahndung nicht aufgegriffen werden. Ein großer Dank gilt auch an die Zeugen vor Ort, die dem Opfer sofort Erste Hilfe leisteten und die Polizei alarmierten. Zur Versorgung der Wunden wurde der 24-Jährige Mann in das AKH Celle gebracht.

