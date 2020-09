Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Notorischer Dieb muss hinter Gitter

Celle (ots)

Polizeibeamte haben Sonntagnachmittag (06.09.2020) einen 52 Jahre alten Ladendieb auf frischer Tat festgenommen. Dem Festgenommen wird vorgeworfen, in der Sportabteilung eines Kaufhauses in der Celler Innenstadt Kleidungsstücke eingesteckt zu haben. Zuvor war er bereits in der Parfumabteilung durch einen Kaufhausdetektiv beobachtet worden, als er Parfum im Wert von mehreren hundert Euro an sich nahm. Als er mit dem Diebesgut das Kaufhaus ohne zu Zahlen verließ, war schon die Polizei zur Stelle und ließ die Handschellen klicken. Weil der Kriminelle bereits in der Vergangenheit durch Eigentumsdelikte in Erscheinung getreten war und zudem keinen festen Wohnsitz hat, nahm die Polizei ihn vorläufig fest. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten bei ihm den Akku eines Elektrofahrrades. Seine Behauptung, dass es ihm gehöre, machte die Beamten stutzig und so machten sie sich in der Innenstadt auf die Suche nach einem passenden E-Bike. Tatsächlich wurden sie in der Mauernstraße, unweit des Kaufhauses fündig. Ein hochwertiges E-Bike ohne Akku stand dort mit geöffnetem Speichenschloss. Dank eines Aufklebers am Fahrrad konnte über den Fahrradhändler die Eigentümerin ausfindig gemacht werden. Die 77 Jahre alte Frau hatte das Fahrrad mit ihren letzten Ersparnissen erworben, bevor es ihr am Sonntag entwendet wurde. Der Täter wurde gestern einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

