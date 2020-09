Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Laubsäcke geraten in Brand

Celle (ots)

Wegen mehrerer brennender Säcke mit Laubwerk und Gestrüpp mussten gestern Abend Feuerwehr und Polizei in die Wittinger Straße ausrücken. Ein Zeuge hatte über Notruf mitgeteilt, dass die Säcke auf einem Spielplatz liegen und das Feuer auf einen dortigen Schuppen überzugreifen drohe. Die Feuerwehr löschte den Brand rechtzeitig ab, so dass die Holzhütte, die zu einem Kindergarten gehört, kaum in Mitleidenschaft geriet. Insgesamt entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Nicht zuletzt auf Grund eines ähnlich gelagerten Vorfalls am Vorabend geht die Polizei von einer vorsätzlich Inbrandsetzung aus. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Celle entgegen unter 05141/277-215.

