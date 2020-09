Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Spirituosendieb geschnappt

Celle (ots)

Ein 32 Jahre alter Mann aus Celle hat gestern Nachmittag (Dienstag, 08.09.20) aus einem Lebensmittelgeschäft in der Straße "Zur Hasselklink" 22 Flaschen Spirituosen im Wert von fast 1000 Euro in einer Sporttasche verstaut und den Supermarkt ohne zu zahlen verlassen. Den Ladendetektiven war die Tat jedoch nicht verborgen geblieben - sie sprachen den Langfinger vor dem Supermarkt an und riefen die Polizei. Es stellte sich heraus, dass der Mann kein Unbekannter ist und bereits in der zurückliegenden Zeit als Schnapsdieb in Erscheinung getreten ist. Gegen den Mann wurde erneut ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

