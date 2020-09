Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Nienhagen

Celle (ots)

Am Montag, zwischen 18:00 -18:40 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Pennymarktes in Nienhagen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer ist gegen ein dort geparkten grauen Opel B-Max gefahren und hat sich anschließend vom Unfallort entfernt. Hinweise nimmt die Polizei in Wathlingen unter 05144-495460 entgegen.

