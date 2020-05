Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage- Kennzeichendiebstahl

Zwischen Montag, 18. Mai 2020, 22.00 Uhr, und Dienstag, 19. Mai 2020, 06.00 Uhr, kam es in der Benzstraße zu einem Kennzeichendiebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten von einem PKW des Herstellers Daimler die beiden Kennzeichen VEC-DN 104. Der PKW war vor einem Firmengebäude auf einem Mitarbeiterparkplatz abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443-4666) entgegen.

Bakum- Einbruch in Werkshalle

Zwischen Montag, 18. Mai 2020, 23.00 Uhr, und Dienstag, 19. Mai 2020, 03.30 Uhr, kam es in der Westerbakumer Straße bei einem dortigen Lohnunternehmen zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einer Werkshalle und entwendeten aus dieser Trecker-Anbauteile sowie Pflanzenschutzmittel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum (Tel. 04446-1637) entgegen.

Dinklage- Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 18. Mai 2020, zwischen 10.10 Uhr und 10.30 Uhr, kam es in der Van-der-Wal-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen Daimler Vito, welcher am Straßenrand abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 500 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443-4666) entgegen.

Vechta- Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 19. Mai 2020, gegen 09.58 Uhr, kam es in der Bischof-Lüers-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit einem Kleintransporter nebst Anhänger die Bischof-Lüers-Straße und beschädigte dabei die Tür eines Stromverteilerkastens. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Steinfeld- Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 19. Mai 2020, gegen 11.35 Uhr, ereignete sich in der Straße Weuert auf dem Parkplatz einer dortigen Bank eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Fahren in eine/ aus einer Parklücke einen geparkten Daimler Vito in der Farbe Blau. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492-2533) entgegen.

