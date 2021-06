Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfallaufnahme behindert

Meschede (ots)

Am Sonntag um 03.35 Uhr wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall am Winziger Platz gerufen. Hier traf die Polizei auf etwa 30 bis 40 überwiegend männliche Personen. Hierbei handelte es sich um Schaulustige, welche durch ihre provokante Art versuchten die Unfallaufnahme zu stören. Erst durch weitere Einsatzkräfte und Durchsetzung etlicher Platzverweise konnte eine geordnete Unfallaufnahme erfolgen. Demnach war ein 19-jähriger Mescheder mit seinem Auto von der Fritz-Honsel-Straße auf den Winziger Platz abgebogen. Hierbei kam der junge Mann von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen geparkten Pkw. Glücklicherweise entstand bei dem Unfall lediglich Sachschaden. Da die Beamten Alkoholgeruch bei dem Fahrer feststellten, wurde ihm in der Polizeiwache Meschede eine Blutprobe entnommen. Ein zuvor durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

