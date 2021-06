Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Metalldiebe auf Friedhof

Schmallenberg (ots)

Metalldiebe wüteten am vergangenen Wochenende auf dem Friedhof an der Grafschafter Straße. Die Täter hatten es auf Grableuchten, Kreuze und Vasen aus Metall abgesehen. Der Polizei wurden bislang drei Diebstähle gemeldet. Es ist davon auszugehen, dass auch weitere Grabstätten von den Tätern aufgesucht wurden. Geschädigte könnten sich mit der Polizei in Schmallenberg in Verbindung setzen. Hinweise zu den Metalldieben liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 in Verbindung.

