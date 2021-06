Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Bettenfeld (ots)

Am Donnerstag, 24.06.2021 kam es in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 14:00 Uhr zu einem Unfall in der Tannenstraße. Hierbei wurde, vermutlich durch ein größeres Fahrzeug, ein Mauerteil im Bereich einer Grundstückseinfahrt beschädigt. Der Fahrer flüchtete im Anschluss von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise hierzu werden von der Polizei Wittlich erbeten.

