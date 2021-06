Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Außenspiegel abgefahren

Bitburg (ots)

Am Montag, den 21. Juni 2021, kurz nach 08:00 Uhr, wurde in der Hans-Holbein-Straße in Bitburg der linke Außenspiegel eines dort geparkten PKW durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Verursachendes Fahrzeug soll ein schwarzer Mercedes mit Bitburger Kennzeichen gewesen sein. Der Verursacher entfernte sich daraufhin, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bitburg unter der Rufnummer 06561-96850.

