POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus vom 09.11.2020

1. Kletternder Einbrecher, Wehrheim, Obernhainer Weg, Sonntag, 08.11.2020, 18:30 Uhr,

(pu)Ein Einbrecher gelangte am Sonntagabend in Wehrheim durch eine Kletterpartie über einen Baum in ein Haus und verursachte einen Sachschaden von geschätzten 1.000 Euro. Gegen 18:30 Uhr betrat der Unbekannte das Grundstück im Obernhainer Weg, lehnte ein Zaunelement gegen einen Baum und kletterte über diese selbstgebaute Steighilfe auf den Dachbereich des Hauses. Dort verschaffte er sich über ein Fenster Zutritt zum Gebäudeinneren. Er durchsuchte mehrere Räume, versuchte eine weitere Tür aufzuhebeln und flüchtete dann unerkannt. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unklar.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172 120-0 in Verbindung zu setzen.

2. Einbruch in Neu- Anspach, Neu-Anspach, Graf-Stauffenberg-Straße, Sonntag, 08.11.2020, 15:00 Uhr, bis Montag, 09.11.2020, 03:30 Uhr,

(pu)Zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen kam es in der Graf-Stauffenberg-Straße in Neu-Anspach zu einem Einbruch in ein Haus. Unbekannte Täter gelangten durch Einschlagen eines Fensters in das Erdgeschoss des Hauses. Anschließend durchwühlten sie mehrere Stockwerke und entkamen unerkannt. Die Tatzeit liegt ersten Ermittlungen zufolge zwischen 15:00 Uhr am Sonntagnachmittag und etwa 03:30 Uhr am frühen Montagmorgen. Zum möglichen Diebesgut liegen der Polizei bislang keine Hinweise vor.

Wenn Sie Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnten, wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 06172 120-0.

3. Versuchter Betrug mittels Gewinnversprechen, Bad Homburg, Frankfurter Landstraße, Freitag, 06.11.2020, 17:00 Uhr,

(pu)Ein 82-jähriger Mann aus Bad Homburg wurde am Freitag gegen 17:00 Uhr Opfer eines versuchten Betruges mittels der Masche "Gewinnversprechen". Er erhielt einen Anruf einer unbekannten Dame, die sich als Mitarbeiterin einer Glücksspielfirma ausgab und ihm den Gewinn eines Autos oder dessen Gegenwert in Bar in Aussicht stellte. Bei Auszahlung der Gewinnsumme in Höhe von 38.000 Euro hätte der 82-Jährige jedoch angeblich eine Vorauszahlung von 900 Euro zu leisten gehabt. Zur Übergabe dieses Vorschusses kam es letztendlich nicht.

Immer wieder versuchen Betrüger, mit dieser Masche an Geld zu gelangen. Nicht nur ältere Mitbürger werden als potenzielle Opfer ausgesucht. Es kann jeden erwischen; leider ist die Versuchung auf einen großen Gewinn sehr groß. Schnell hat man sich auf die Spielchen der gewissenlosen Abzocker eingelassen. Bearbeitungsgebühr überweisen, Bargeld an der Haustür übergeben, Gutscheincodes telefonisch übermitteln; alles Maschen, um Sie um Ihr Erspartes zu bringen. Lassen Sie sich darauf niemals ein. Für einen Gewinn muss man nichts bezahlen! Weitere Tipps zur Kriminalprävention finden Sie unter www.polizei-beratung.de

4. Falsche Spendensammler unterwegs, Bad Homburg, Friedberger Straße, Samstag, 07.11.2020, 12:00 Uhr,

(pu)Zwei unbekannte Täter haben am Samstagmittag in Bad Homburg versucht, durch die Masche "Spendensammler" Beute zu machen. Vor einem Blumenladen in der Friedberger Straße hatten sie einen älteren Herrn in seinem Fahrzeug angesprochen und ihn in ein Gespräch verwickelt. Während der eine der beiden sich weiter mit seinem potentiellen Opfer unterhielt und dessen Aufmerksamkeit auf einen Flyer mit dem Symbol für Menschen mit Behinderung lenkte, griff der andere in dessen Portemonnaie und zog einen Geldschein heraus. Nur durch das Eingreifen einer Zeugin, die das Geschehen beobachtet hatte, wurden die Täter entlarvt. Sie entfernten sich anschließend zu fuß. Die Männer konnten wie folgt beschrieben werden: Der erste Täter war ca. 20-25 Jahre alt und schlank. Seine Größe wurde auf ca. 1,75m geschätzt. Er trug einen schwarzen Pullover und eine schwarze Jogginghose sowie eine Kappe mit weißem Emblem und eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung. Er hatte einen Dreitagebart. Der zweite Täter war ebenfalls 20-25 Jahre alt und schlank. Er war etwas größer als sein Mittäter. Bekleidet war er mit einem schwarzen Pullover und einer schwarzen Jogginghose sowie einer schwarzen Mund-Nasen-Bedeckung. Die Männer sollen mit einem möglicherweise osteuropäischen Akzent gesprochen haben.

Die Polizei in Bad Homburg sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den beiden mutmaßlichen Betrügern geben können. Wenn Sie hierzu Angaben machen können, wenden Sie sich bitte unter 06172 120-0 an die Kriminalpolizei.

Die Vorweihnachtszeit wird immer wieder auch von Trickdieben und Betrügern genutzt, um Beute zu machen. Die Täter nutzen die positive Stimmung der Menschen, um in Einzelfällen auch Spenden zu sammeln. Dabei haben es die Täter aber nicht darauf abgesehen Gutes zu tun - sie wollen nur eines...Ihr Geld und Ihre Wertsachen! Seien Sie daher besonders vorsichtig, wem Sie Geld spenden und vor wem Sie Ihre Geldbörse herausholen. Flinke Finger haben, wie im aktuellen Fall, schnell zugegriffen und Ihnen steht anschließend für den Weihnachtseinkauf deutlich weniger Geld zur Verfügung.

5. Unfallflucht in Bad Homburg, Bad Homburg, Bertha-von-Suttner-Straße, Samstag, 07.11.2020, 23:00 Uhr,

(pu)Einen Sachschaden von geschätzten 4.000 Euro verursachte ein unbekannter Autofahrer am späten Samstagabend in Bad Homburg. In der Bertha-von-Suttner-Straße in Höhe einer Kurve war der graue Audi A3 des Geschädigten geparkt. Der unbekannte Autofahrer fuhr zu nah an diesem vorbei und beschädigte dabei die komplette linke Fahrzeugseite des Audis. Bislang liegen keine Hinweise zu dem Unfallverursacher vor.

Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Homburg unter 06172 120-0 zu melden.

