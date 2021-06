POL-PDWIL: PKW Brand

Polizeidirektion Wittlich

Am 23.06.2021 kam es gegen 16:30 Uhr aus noch unerklärlichen Gründen zu einem PKW Brand auf einem Waschplatz in Bernkastel-Kues. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Fahrzeug bereits in "Vollbrand". Die FFW löschte das Fahrzeug mittels Löschschaum. Der PKW ist komplett ausgebrannt. An der SB-Waschhalle entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Im Einsatz war die FFW Kues mit 10 Einsatzkräften, ein Rettungsfahrzeug des DRK und die Polizei Bernkastel-Kues.

