Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Drei Personen nach Deutschland gebracht - Bundespolizei ermittelt

Altenheim (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Offenburg ermittelt gegen einen 29-jährigen syrischen Staatsangehörigen wegen des Einschleusens von Ausländern.

Der Inhaber eines deutschen Aufenthaltstitels wurde gestern Abend, im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, am Grenzübergang in Altenheim angetroffen und polizeilich kontrolliert.

In seiner Begleitung befanden sich drei weitere syrische Staatsangehörige, die keinerlei Ausweispapiere vorlegen konnten. In der polizeilichen Vernehmung gab der 29-Jährige an, die drei Personen nach München bringen zu wollen, da es sich um Familienmitglieder handeln würde.

Die mutmaßlichen Geschleusten stellten Asylanträge und wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zur Landeserstaufnahmestelle nach Karlsruhe entlassen.

