Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Falscher Führerschein sichergestellt

Offenburg (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Offenburg einen falschen Führerschein sichergestellt.

Ein 34-jähriger pakistanischer Staatsangehöriger wurde durch die Beamten am Bahnhof angetroffen und polizeilichen kontrolliert. Er konnte sich bei der Kontrolle nicht ausweisen und gab an, in Deutschland Asyl beantragen zu wollen.

Im Rahmen der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurden in seinem mitgeführten Gepäck ein falscher italienischer Führerschein aufgefunden. Zur Herkunft des falschen Dokuments machte er keine Angaben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er an die Landeserstaufnahmestelle nach Karlsruhe weitegeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell