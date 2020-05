Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Osthofen - Motorrad prallt in Gegenverkehr

Worms (ots)

Am gestrigen Donnerstag, gegen 14:00 Uhr verlor ein 56-jähriger Motorradfahrer auf der B9 Höhe Osthofen die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Die Harley-Davidson rutschte in die Fahrerseite eines entgegenkommenden Mercedes. Aus bislang ungeklärter Ursache brach das Heck der Maschine aus, woraufhin der Fahrer keine Kontrolle mehr über sein Zweirad hatte und zu Fall kam. Der 82-jährige Mercedes-Fahrer versuchte noch der über den Asphalt rutschenden Harley nach rechts auszuweichen, konnte eine Kollision aber nicht verhindern. Bei dem Unfall erlitt der Motorradfahrer Schürfwunden und Prellungen an den Armen und Beinen. Die 69-jährige Beifahrerin im PKW wurde ebenfalls leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von ca. 10000 Euro.

