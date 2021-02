Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt verbotene Messer sicher

Kehl/Offenburg (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei am gestrigen Tag zwei verbotene Einhandmesser sichergestellt. Bei der Kontrolle eines französischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Kehl Europabrücke wurde das verbotene Einhandmesser in der mitgeführten Umhängetasche festgestellt. Auch bei der Kontrolle eines deutschen Staatsangehörigen in Offenburg wurde ein verbotenes Einhandmesser aufgefunden, dieses wurde zugriffsbereit in der Hosentasche mitgeführt. Die beiden Messer wurden durch die Beamten sichergestellt, die Personen müssen nun mit Anzeigen wegen Verstoß gegen das Waffengesetz rechnen.

