Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Limburgerhof) Einbruch in Gemeindeverwaltung

Limburgerhof (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen dem 04.06.2021, 18:00 Uhr und dem 05.06.2021, 10:00 Uhr, durch die Notausgangstür in den Veranstaltungssaal der Gemeindeverwaltung eingedrungen. Im Innern ist eine Leinwand zerschnitten worden. Hinweise auf einen Diebstahl ergaben sich nicht. Zeugen, die Angaben zur Tat oder Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

