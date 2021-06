Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Frankenthal (ots)

Am Mittwoch, den 09.06.2021 gegen 17:30 Uhr kam es in der Wormser Straße in Frankenthal zur Kollision zwischen einem PKW und einem 61-jährigen Fahrradfahrer. Den ersten Erkenntnissen nach begegneten sich beide Fahrzeuge an einer Engstelle. Der Fahrradfahrer kam durch einen Kontakt zu Fall und verletzte sich leicht am Knie. Zu einem Sachschaden kam es nicht. Aufgrund der weiteren Ermittlungen hinsichtlich des Unfallhergangs sucht die Polizei nach weiteren Zeugen des Vorfalls. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

