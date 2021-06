Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Verkehrsunfallflucht - Beteiligter gesucht

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es in der Frankenthaler Straße in Bobenheim-Roxheim auf Höhe einer Bäckerei zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.

Ein Pkw befuhr die Frankenthaler Straße in Richtung Frankenthal. Der zweite Pkw war am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Beim Öffnen einer Fahrzeugtür kam es zur Kollision beider Fahrzeuge.

Die Führerin des abgestellten Fahrzeugs unterließ es ihre Personalien dem anderen Unfallbeteiligten Preis zu geben und verließ die Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell