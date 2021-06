Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Weitere Verkehrskontrollen der Polizei

Schifferstadt (ots)

Die Polizeiinspektion Schifferstadt hat auch am Dienstag Kontrollen im Rahmen ihrer Verkehrssicherheitswoche durchgeführt. Dieses Mal standen die Mainzer Straße (L 533) in Limburgerhof (Tempo 50, 2 Verstöße), die Woogstraße in Neuhofen (Tempo 30, 21 Verstöße) und die Rheingönheimer Straße in Altrip (Tempo 30, 16 Verstöße) im Fokus. Insgesamt sind 39 Verkehrssünder erwischt worden. Die höchste Geschwindigkeit lag bei 49 km/h in einer Tempo 30-Zone und ist in der Woogstraße in Neuhofen gemessen worden. Das wurde mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 35 Euro belegt.

