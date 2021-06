Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt

Mutterstadt) Auftakt zur Verkehrssicherheitswoche

Schifferstadt / Mutterstadt (ots)

Die Polizeiinspektion Schifferstadt führt in der Woche vom 07. Juni bis zum 11. Juni 2021 wieder eine Verkehrssicherheitswoche durch. Zum Auftakt sind insgesamt drei Geschwindigkeitskontrollen in Schifferstadt in der Portheide (21 Verstöße), in Schifferstadt in der Burgstraße (22 Verstöße) und in Mutterstadt in der Schifferstadter Straße (28 Verstöße) durchgeführt worden. In allen Straßen gilt Tempo 30. Insgesamt sind 71 Autofahrer zu schnell gewesen. Die Kontrollen werden diese Woche fortgeführt werden.

