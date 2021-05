Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Geparktes Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Montagmittag (10.05.2021), zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr, wurde eine schwarze Mercedes Benz C-Klasse in der Maudacher Straße beschädigt. Das Auto war auf einem Parkplatz (Einmündung Am Fügenberg) abgestellt, als es durch ein unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, beschädigt wurde. Der oder die unbekannte Verursachende entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro zu kümmern.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem/der Verursachenden geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell