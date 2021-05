Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Widerstand bei Personalienfeststellung

Frankenthal (ots)

Am Freitagabend, gegen 20:30 Uhr, leistete ein 52-Jähriger Widerstand bei einer Kontrolle in einer Gaststätte in Frankenthal-Süd. Aufgrund eines gemeldeten Corona-Verstoßes kontrollierte der kommunale Vollzugsdienst (KVD) der Stadt Frankenthal gemeinsam mit der Polizei Frankenthal die Gaststätte. Der 52-Jährige soll bei der Personalienfeststellung Widerstand gegen die Beamten des kommunalen Vollzugsdienstes geleistet haben. Zudem soll er einen Beamten des KVD beleidigt haben. Dieser Beamte und der 52-jährige Mann wurden leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell