Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Betrunkener verursacht Unfall und lügt Polizei an

Ludwigshafen (ots)

Ein alkoholisierter 21-Jährige fuhr am Sonntag (09.05.2021), gegen 21.30 Uhr, gegen ein geparkten PKW in der Gräfenaustraße und verursachte einen Gesamtschaden in Höhe von 8000 Euro. Die Polizei traf den 21-Jährigen vor Ort an, der zunächst angab, dass seine Freundin den PKW gefahren hätte. Leider gaben Unfallzeugen und die besagte Freundin an, dass der 21-Jährige der eigentliche Fahrer gewesen wäre. Als der junge Mann bemerkte, dass seine Notlüge nicht fruchtete, beichtete er der Polizei, den Unfall verursacht zu haben. Der 21-Jährge kam auf eine Polizeidienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,75 Promille. Den Führerschein stellte die Polizei sicher.

