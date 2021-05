Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Frau wirft Steine auf die Straße - Geschädigte gesucht

Ludwigshafen (ots)

Eine 32-Jährige warf am Sonntag (09.05.2021), gegen 12.15 Uhr, aus einem Gleisbett in der Mannheimer Straße, Steine auf die Fahrbahn. Als die Polizei erschien, ergriff die Frau die Flucht und rannte weg. Die Polizei nahm die Verfolgung auf und stellte die 32-Jährige. Da die Frau sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, kam sie anschließend in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht nun Verkehrsteilnehmer, die durch die das Verhalten der Frau geschädigt wurden. Geschädigte können sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell