Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Festnahme nach Brand an der Bismarckstraße

Ennepetal (ots)

Am Sonntag verständigten Kräfte des Ordnungsamtes die Polizei, als sie gegen 23:00 Uhr, eine verdächtige Person in einem Waldstück an der Bismarckstraße beobachteten. Die Ordnungshüter hörten zunächst lautes Schreien gefolgt von einem lauten Knall und bemerkten eine Rauchwolke aus dem Waldgrundstück nahe des Besucherparkplatzes. Sie konnten einen Mann beobachten, wie dieser neben einer brennenden Hütte stand. Durch die Polizei konnte der 42-jährige Mann an der Hütte festgestellt werden. Der Mann war augenscheinlich aggressiv, kam aber der Aufforderung der Beamten nach, sich auf den Boden zu legen, hier wurden ihm Handfesseln angelegt. Die Kleidung des Mannes war mit verbrannten Plastikrückständen behaftet, in seinen Taschen konnte ein Feuerzeug aufgefunden werden, welches als Beweismittel sichergestellt wurde. Der Mann war alkoholisiert und stand vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitten. Er wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Das Motiv zu der Tat, insbesondere ob das Feuer vorsätzlich oder fahrlässig entzündet wurde, muss nun durch weitere Ermitllungen geklärt werden.Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

