Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Unfall mit einem Verletzten

Gevelsberg (ots)

Am Freitagabend kam es auf der Rosendahler Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Beteiligter leicht verletzt wurde. Ein 32-jähriger Gevelsberger und ein 28-jähriger Hattinger fuhren auf der Rosendahler Straße in Richtung Am Kotten. Der 32-jährige BMW-Fahrer beabsichtigte in eine Hauseinfahrt abzubiegen. Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte der dahinter fahrende 28-Jährige den Abbiegevorgang zu spät, da er während der Fahrt telefonierte und fuhr auf den BMW auf. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst vom Unfallort entfernt werden. Der Verursacher verletzte sich durch die Wucht des Aufpralls leicht. Zudem wurde bei dem 28-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest war positiv. Der Fahrer wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell