Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Einfamilienhaus

Bergisch Gladbach (ots)

Am Mittwoch (24.03.) brachen unbekannte Täter zwischen 14:00 Uhr und 22:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Wingertsheide ein. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und erbeuteten eine geringe Summe Bargeld. Die Spurensicherung hat ihre Arbeit aufgenommen.

Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. (mw)

