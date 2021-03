Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Unfall beim Linksabbiegen

Bergisch Gladbach (ots)

Am Dienstag (23.03) kam es gegen 16:00 Uhr aufgrund von Unachtsamkeit auf Höhe der Einmündung Jakobstraße und Am Stadion zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 40-Jähriger Bergisch Gladbacher und seine 38-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurden.

Eine 42-Jährige Bergisch Gladbacherin befuhr die Straße Am Stadion in Richtung Hermann-Löns-Straße und beabsichtigte bei Grünlicht nach links in die Jakobstraße einzubiegen. Dabei übersah die Fahrerin ein entgegenkommendes Auto und kollidierte mit diesem. Fahrer und Beifahrerin des entgegenkommenden Autos wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht; der entstandene Sachschaden ist noch nicht beziffert. (mw)

