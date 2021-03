Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Autofahrer stand unter Drogeneinfluss

Bocholt (ots)

Am Mittwochabend hatten Polizeibeamte auf der Straße Im Königsesch eine Kontrollstelle eingerichtet. Gegen Mitternacht fiel ihnen ein Autofahrer auf, der in riskanter Fahrweise eine Autofahrerin überholte. Die Beamten hielten den 26-Jährigen an und stellten anhand eines Drogentests fest, dass dieser vermutlich Kokain konsumiert hatte. Entsprechende Pulverreste wurden auch im Pkw gefunden und sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt und der Fall zur Anzeige gebracht. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell