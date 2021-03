Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Kraftstoff aus Bagger abgezapft

Raesfeld (ots)

Auf Diesel hatten es Treibstoffdiebe in der Nacht zum Mittwoch in Raesfeld abgesehen. Die Täter brachen auf einem Grundstück an der Straße Zur Hofheide den Tankverschluss eines Baggers auf. Aus dem Tank zapften sie etwa 70 Liter Diesel ab. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

