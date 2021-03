Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Einbruch in Firmenneubau

Raesfeld (ots)

Auf Werkzeuge hatten es Unbekannte in Raesfeld abgesehen. Um in ein Firmengebäude am Vennekenweg zu gelangen, hebelten die Täter ein Fenster auf. Aus dem Inneren entwendeten die Einbrecher folgend aufgelistete Werkzeuge der Hersteller Bosch sowie Husqvarna: zwei Akkuschrauber, einen Akkubohrhammer, einen Schlaghammer und einen Trennschleifer. Zu dem Geschehen kam es zwischen Dienstag, 20.00 Uhr, und Mittwoch, 07.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Borken unter Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell