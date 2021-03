Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Radfahrerin auf Fußgängerüberweg angefahren

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 54-Jährige am Dienstag in Ahaus erlitten. Die Radfahrerin aus Ahaus querte fahrenderweise auf einem Fußgängerüberweg die Wessumer Straße und wurde dabei von einer 19-Jährigen angefahren. Die Ahauserin befuhr gegen 18.05 Uhr mit ihrem Auto die Wessumer Straße aus Richtung Wallstraße kommend in Richtung Graser Straße. Die Leichtverletzte wollte selbständig einen Arzt aussuchen. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Fahrradfahrer genießen an Fußgängerüberwegen keinen Vorrang und haben den Fahrzeugverkehr passieren zu lassen. In der Straßenverkehrsordnung heißt es dazu in § 26 Absatz I: "An Fußgängerüberwegen haben Fahrzeuge (...) den zu Fuß Gehenden sowie Fahrenden von Krankenfahrstühlen oder Rollstühlen, welche den Überweg erkennbar benutzen wollen, das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Dann dürfen sie nur mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren; wenn nötig, müssen sie warten."

