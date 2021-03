Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Ohne Versicherung unterwegs

Gronau (ots)

Gleich drei Fahrzeugführer haben Polizeibeamte in den vergangenen Tagen ohne die erforderliche Versicherung angehalten. Wie in jedem Jahr endet mit dem Ablauf des Monats Februar die Versicherung für Mofa, Leichtkrafträder, Krankenfahrstühle, Elektrokleinstfahrzeuge und andere Gefährte dieser Kategorie. So versäumten die von der Polizei kontrollierten Kraftfahrer sich rechtzeitig um eine Versicherung für das Jahr 2021 zu kümmern. Die Kennzeichen mit schwarzer Schrift und Umrandung haben ausgedient. Die aufgeklebten oder angeschraubten Kennzeichen sollten nun blaue Zeichen haben. Die Beamten leiteten Strafverfahren ein und untersagten die Weiterfahrt.

