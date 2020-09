POL-OH: Unfallmeldung

Polizeipräsidium Osthessen

Verkehrsunfall auf der Landstraße 3159 bei Kirchheim

KIRCHHEIM. Am Sonntag (13.09.), gegen 16:20 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Mann aus Kirchheim, mit seinem Opel Corsa, die Landstraße 3159 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Reckerode. Infolge einer Unachtsamkeit kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr einen Leitpfosten um, schleuderte im Graben herum und blieb mit der rechten Fahrzeugseite quer auf der Fahrbahn liegen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 6.150 Euro.

