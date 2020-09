Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Einfamilienhaus - Mofa-Roller gestohlen - Versuchter Einbruch in Getränkemarkt

Fulda (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Künzell/Pilgerzell - Unbekannte brachen am Samstagmorgen (12.09.), zwischen 8 Uhr und 11.30 Uhr, in ein Wohnhaus in der Straße "Oberliede" ein. Die Täter durchsuchten die Wohnräume und stahlen Schmuck unbekannten Werts. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mofa-Roller gestohlen

Eichenzell/Kerzell - Aus einer Garage in der Fatimastraße stahlen Unbekannte zwischen Freitagmittag (11.09.) und Samstagmittag (12.09.) einen schwarzen Mofa-Roller mit dem amtlichen Kennzeichen HAF-818/20. Das Fahrzeug der Marke Znen hatte einen Wert von 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Getränkemarkt

Kalbach - In der Nacht auf Montag (14.09.) versuchten Unbekannte gegen Mitternacht in der Gewerbestraße in einen Getränkemarkt einzubrechen. Bei ihrem Versuch lösten die Täter Alarm aus und flüchteten. Sie hinterließen 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

