Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchte Einbrüche - Sachbeschädigungen - Diebstähle

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Zeuge beobachtet Täter

Bad Hersfeld - Am Freitag (11.09.), gegen 22:10 Uhr, versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Wollweberstraße einzubrechen. Bei der Tatausführung wurde ein Täter durch einen Zeugen beobachtet und flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden von rund 200 Euro.

Der Zeuge konnte folgende Personenbeschreibung gegenüber der Polizei angeben: Männlich, etwa 17 Jahre alt, circa 180 cm groß, südländische Erscheinung, korpulente Figur und schwarze Haare. Bekleidet war der Täter mit einem dunkelgrünen Pullover und einer schwarzen Hose.

Versuchter Einbruch in Wohnung

Bad Hersfeld - Am Sonntag (13.09.), gegen 07:50 Uhr, versuchten Unbekannte in eine Wohnung innerhalb eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Merßeberg" einzubrechen. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und wollten sich so Zutritt in das Haus verschaffen. Durch den Lärm wurden jedoch Nachbarn auf die Tat aufmerksam und die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Einbruch in Apotheke

Bad Hersfeld - In der Nacht zu Freitag (11.09.) brachen Unbekannte in eine Apotheke in der Dreherstraße ein. Die Täter warfen eine Scheibe ein und verschafften sich so Zutritt ins Gebäude. Dieses durchsuchten sie und stahlen mehrere kosmetische und medizinische Artikel. Der entstandene Gesamtschaden kann noch nicht genau beziffert werden.

Seitenschiebe eingeschlagen

Friedewald - Zwischen Freitag (11.09.) und Samstag (12.09.) schlugen Unbekannte die rechte hintere Seitenscheibe an einem grauen VW Golf ein. Die Geschädigte hatte ihr Fahrzeug in der Herfaer Straße abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Einbruch in Werkstatt

Neuenstein / Aua - Auf eine Werkstatt in der Freiherr-vom-Stein-Straße hatten es Unbekannte abgesehen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Gebäude und stahlen mehrere Werkzeuge, unter anderem eine Sägemaschine sowie eine Schleifmaschine. Der genaue Tatzeitpunkt kann aktuell noch nicht bestimmt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Pkw zerkratzt

Bad Hersfeld - Am Samstag (12.09.), zwischen 15:00 Uhr und 15:25 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem schwarzen Skoda "Octavia" in der Straße "Am Markt". Unbekannte zerkratzten mit einem spitzen Gegenstand die hintere linke Tür. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Einbruch in Scheune und Wohnwagen

Bad Hersfeld / Asbach - Zwischen Sonntag (16.08.) und Sonntag (13.09.) brachen Unbekannte in eine Scheune in der Weihersgartenstraße ein. Ein sich in der Scheune befindlicher Wohnwagen wurde ebenfalls durch die Täter aufgebrochen und beschädigt. Ob die Täter etwas gestohlen haben ist noch nicht bekannt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 800 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Wildeck / Bosserode - Am Freitag (11.09.), zwischen 14:20 Uhr und 17:20 Uhr, stahlen Unbekannte die beiden amtlichen Kennzeichen HEF-CS 721 von einem schwarzen Kia "Ceed". Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug in der Straße "Grüner Weg" auf dem Parkplatz des Friedhofs abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 50 Euro.

Scheibe eingeschlagen

Nentershausen / Bauhaus - Zwischen Freitag (11.09.) und Samstag (12.09.) kam es zu einer Sachbeschädigung an einem gelben Fiat "Panda", welcher in der Straße "Triesch" abgestellt war. Die Täter schlugen mit einem unbekannten Gegenstand die hintere linke Seitenscheibe ein. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefertigt: Stephan Müller, PHK - Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell