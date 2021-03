Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Pedelec beim Abbiegen touchiert

Borken (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Pedelecfahrerin am Dienstag in Borken bei einem Unfall erlitten. Ein 38-jähriger Autofahrer war gegen 07.15 Uhr auf dem Butenwall in Richtung Bocholter Straße unterwegs. Als er nach rechts auf einen Parkplatz abbog, stieß sein Wagen mit der 37-Jährigen zusammen. Die Borkenerin war auf dem Fuß- und Radweg am Butenwall in gleicher Richtung unterwegs gewesen. Der Fahrer entfernte sich, die Polizei konnte ihn jedoch über das abgelesene Kennzeichen ermitteln. Der Borkener gab an, den Unfall nicht bemerkt zu haben. Ein Strafverfahren wegen "Unfallflucht" konnte er mit dieser Aussage nicht abwenden.

