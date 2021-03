Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Arbeitsgeräte entwendet

Borken (ots)

Baumaschinen gestohlen haben Diebe in der Nacht zum Dienstag in Borken. Ihre Beute: eine Putzpumpe der Marke G4, eine Speißspritze, Schläuche und mehrere Abziehschienen; der Tatort: eine Halle auf einem landwirtschaftlichen Betriebsgelände am Eggenkamp. Die Kripo in Borken bittet um Hinweise: Tel. (02861) 9000.

