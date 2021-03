Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Elektrofahrrad gestohlen

Bocholt (ots)

Auf ein mattgraues Pedelec vom Typ Gudereit Premium hatten es Diebe am Sonntag in Bocholt abgesehen. Die Tat spielte sich zwischen 14.00 Uhr und 16.30 Uhr an der Hohenhorster Straße ab. Hinweise erbittet die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell