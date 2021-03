Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Ohne gültige Fahrerlaubnis gefahren

Bocholt (ots)

Eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis hat sich am Montag ein Autofahrer in Bocholt eingehandelt. Polizeibeamte hatten den 43-Jährigen kontrolliert, als er gegen 16.20 Uhr mit seinem Wagen die Bundesstraße 473 befuhr. Der Oberhausener konnte lediglich die Fahrerlaubnis eines Nicht-EU-Staates vorweisen. Da der Mann jedoch schon länger als ein Jahr in Deutschland lebt, hätte er seinen Führerschein umschreiben lassen müssen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell