Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Katalysator gestohlen

Bocholt (ots)

Auf einen Katalysator hatten es Unbekannte jetzt in Bocholt abgesehen. Die Täter montierten diesen von einem Pkw ab, der an der Römerstraße gestanden hatte. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 14.00 Uhr, und Dienstag, 16.00 Uhr. Hinweise erbittet die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell