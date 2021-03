Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Radfahrerin auf der Vereinsstraße angefahren

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 33-Jährige in Gronau erlitten. Die Gronauerin war gegen 08.10 Uhr mit ihrem Fahrrad entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf dem Radweg der Vereinsstraße in Richtung Kaiserstiege unterwegs. An der Einmündung Vereinsstraße/Sachsenstraße kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 20-Jährigen. Die Radfahrerin stürzte zu Boden. Die ebenfalls aus Gronau kommende Autofahrerin wollte von der Sachsenstraße nach rechts auf die Vereinsstraße abbiegen. Der Verkehr der Vereinsstraße hat an der Unfallstelle grundsätzlich Vorfahrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell