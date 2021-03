Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Radfahrerin angefahren

Gescher (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 16-jährige Gescheranerin am Dienstag in Gescher erlitten. Sie war gegen 06.30 Uhr mit ihrem Mountainbike auf dem Radweg der Franz-Josef-Straße in Richtung Grenzlandring unterwegs, als eine 44-Jährige ihren Weg kreuzte. Die Autofahrerin, ebenfalls aus Gescher, befuhr die Franz-Josef-Straße aus Richtung Grenzlandring kommend und bog nach links in eine Hauszufahrt ab. Dabei kam es auf dem Radweg zur Kollision der Frauen. Die Radfahrerin sucht selbständig einen Arzt auf. Der Sachschaden wird auf rund 1.700 Euro geschätzt.

