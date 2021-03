Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Werbebanden am Kunstrasenplatz beschädigt

Stadtlohn (ots)

Mehrere Werbebanden und eine Eckfahne haben Unbekannte in Stadtlohn beschädigt. Zu dem Geschehen auf der Sportanlage im Losbergpark kam es zwischen Freitag, 12.00 Uhr, und Montag, 07.00 Uhr. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinwiese bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

