POL-WHV: Verkehrsunfälle in Wilhelmshaven - nach zwei Vorfahrtsverstößen wurden zwei Verkehrsteilnehmer leicht verletzt

Am Sonntagnachmittag, 03.05.2020, befuhr ein 42-Jähriger mit seinem Pkw die Paulstraße in Fahrtrichtung Norden. An der Kreuzung Paul- Ecke Zedeliusstraße missachtete er die Vorfahrt der von rechts kommenden 34-jährigen Pkw-Fahrerin, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 7.500 EURO, die 34-Jährige wurde zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Außerdem kam es am frühen Sonntagabend in der Freiligrathstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin leicht verletzt wurde. Ein 50-jähriger befuhr gegen 18:20 Uhr mit dem Pkw die Freiligrathstraße in Richtung Norden. Zu dieser Zeit befuhr eine 16-Jährige mit dem Fahrrad den Triftweg in Richtung Westen. An der dort befindlichen Fußgängerlichtzeichenanlage, die zur Unfallzeit nicht im Betrieb war, wollte die Radfahrerin die Freilgrathstraße mit dem Fahrrad überqueren. Der Pkw-Fahrer überquerte innerhalb der Fußgängerfurt die Freiligrathstraße und konnte der Radfahrerin nicht mehr ausweichen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Radfahrerin leicht verletzt wurde.

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

