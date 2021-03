Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Pedelecfahrerin leicht verletzt

Rhede (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Pedelecfahrerin am Dienstag in Rhede bei einem Verkehrsunfall erlitten. Ein 49-Jähriger war gegen 08.20 Uhr mit seinem Wagen auf der Rudolf-Diesel-Straße unterwegs. Als der Rheder in die Einmündung mit dem Krommerter Weg einfuhr, stieß er mit der von rechts kommenden 83-Jährigen zusammen. Diese hatte nach links abbiegen wollen. Der Fahrer gab an, die vorfahrtberechtigte Pedelec-Fahrerin wegen der tiefstehenden Sonne übersehen zu haben. Ein Rettungswagen brachte die Rhederin in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 650 Euro.

