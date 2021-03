Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Unfallflucht auf der Nienborger Straße

Gronau (ots)

Einen Schaden von rund 1.000 Euro hat ein Unbekannter in Epe hinterlassen. Fahrzeugteile zersprangen, rissen ab und fielen auf die Nienborger Straße, als der Unbekannte mit einem geparkten Wagen kollidierte. Mutmaßlich hat ein Fahrer eines blauen Fahrzeugs den Schaden an dem grauen Nissan am Montag zwischen 06.30 und 09.45 Uhr verursacht. Blaue "Fremdfarbe" haftete an dem Kleinwagen. Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, entfernte sich der Verursacher. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an das Verkehrskommissariat unter Tel. (02562) 9260.

