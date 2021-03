Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Beruhigungsmittel für Katz und Hund entwendet

Stadtlohn (ots)

Auf Beruhigungsmittel für Katzen und Hunde in unterschiedlichen Formen hatte es ein Unbekannter in Stadtlohn am Montag abgesehen. Geräte zum Steckdosenbetrieb, Halsbänder sowie Sprays im Wert von mehreren Hundert Euro nahm der Täter mit. Zu dem Geschehen kam es zwischen 15.00 und 15.30 Uhr. Verdächtig verhalten hat sich ein circa 1,80 Meter großer, zwischen 30 und 40 Jahre alter Mann. Er hatte dunkle kurze Haare und dunkelbraune Augen. Er sprach gebrochen Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Bekleidet war der Verdächtige mit einer schwarzen Jacke sowie einer schwarzen Hose. Wie das Diebesgut aus dem Fachmarkt an der Webereistraße geschafft wurde, ist derzeit unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

